Sérigraphie, fais-toi plaisir ! Atelier Caluga ou Menthe, 29 mars 2023, Paris. Sérigraphie, fais-toi plaisir ! 29 mars – 2 avril Atelier Caluga ou Menthe Sérigraphie et mets de la couleur à tes chaussettes ! Atelier Caluga ou Menthe 20, ter rue Basfroi, 75011 Paris Quartier de la Roquette Paris 75011 Île-de-France [{“link”: “http://www.calugaoumenthe.com”}] Mets de la couleur à tes chaussettes ! Nous avons créé un visuel pour l’occasion et nous t’invitons à le sérigraphier sur une paire de chaussettes. On va te montrer le processus, expliquer les différentes étapes avant le nappage et l’impression… ensuite on va t’habiller avec un tablier et tu vas t’amuser à sérigraphier une des deux chaussettes. Tu vas comprendre pendant ces 15 à 20 min comment la sérigraphie se met au service de notre créativité, facilite la communication et nous donne du plaisir ! On va les laisser sécher et ensuite les fixer pour que l’encre tienne dans le temps. Tu les porteras comme tu voudras et tu seras fièr.e de toi. La participation par personne est de 5 euros (chaussettes et sérigraphie inclues)

