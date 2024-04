Atelier Calliminure Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve, jeudi 25 juillet 2024.

Atelier Calliminure Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve Gironde

Découvrez l’art de l’enluminure à travers la Bible de La Sauve-Majeure et initiez-vous à l’art de la calligraphie et de l’enluminure réunies, puis réalisez votre propre création en famille. Accompagnés d’un animateur du patrimoine, suivez le parcours d’un moine et munis de vos supports, réalisez une œuvre miniature digne des plus grands copistes médiévaux. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 14:30:00

fin : 2024-07-25 16:30:00

Abbaye de La Sauve-Majeure 14 Rue de l’Abbaye

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr

