Paray-le-Monial Musée du Hiéron Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Atelier calligraphie Musée du Hiéron Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Atelier calligraphie Musée du Hiéron, 18 septembre 2021, Paray-le-Monial. Atelier calligraphie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Hiéron

Dans les salles des ateliers pédagogiques, au rez-de-chaussée, un atelier créatif sera disponible en libre accès pour les familles et le jeune public, autour du thème de la calligraphie, en lien avec l’exposition temporaire.

Entrée libre

Atelier jeune public sur le thème de la calligraphie Musée du Hiéron 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée du Hiéron Adresse 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Ville Paray-le-Monial lieuville Musée du Hiéron Paray-le-Monial