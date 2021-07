Mantes-la-Ville Mosquée Mantes Sud Mantes-la-Ville, Yvelines Atelier Calligraphie Mosquée Mantes Sud Mantes-la-Ville Catégories d’évènement: Mantes-la-Ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mosquée Mantes Sud

### **Participez à notre atelier de calligraphie à la Mosquée !** Autour d’un verre de thé à la menthe et de petits gâteaux, nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir cette art ancestral qu’est la calligraphie. Notre calligraphe professionnel vous fera une démonstration ainsi qu’un petit cadeau… _**Journées européennes du patrimoine 2019 :**_ [[https://youtu.be/V7Mj1bBx6VI](https://youtu.be/V7Mj1bBx6VI)](https://youtu.be/V7Mj1bBx6VI)

Entrée sur réservation

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

