Atelier calligraphie médiévale au Château de Montaner

Atelier calligraphie médiévale au Château de Montaner



2022-07-18 13:30:00 – 2022-07-21 18:00:00 Martine Verpeaux, de l’association Mots en Lumière, met tout son talent au service de la calligraphie. Fabrication de l’encre, des parchemins, lettres gothiques, elle vous enseignera tous les secrets de cette discipline incontournable du monde médiéval. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

