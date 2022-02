Atelier calligraphie Médiathèque du Bois fleuri, 18 février 2022, Lormont.

Atelier calligraphie

du vendredi 18 février au vendredi 24 juin à Médiathèque du Bois fleuri

Atelier de découverte et de pratique de la belle écriture. Patrick Ghibaudo de l’ADAAC (association pour le développement des activités artistiques et culturelles) vous invite à des moments créatifs et conviviaux, de découverte et de pratique des calligraphies latine et arabe, des écritures cunéiformes, des idéogrammes chinois pour le plaisir ou pour la réalisation de projets artistiques. [Page Facebook](https://www.facebook.com/calligraphie.adaac/)

Participation libre sur réservation

Atelier calligraphie, proposé par l’Association pour le développement des activités artistiques et culturelles.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde



2022-02-18T17:00:00 2022-02-18T18:30:00;2022-03-04T17:00:00 2022-03-04T18:30:00;2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T18:30:00;2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-29T17:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-05-13T17:00:00 2022-05-13T18:30:00;2022-06-10T17:00:00 2022-06-10T18:30:00;2022-06-24T17:00:00 2022-06-24T18:30:00