Atelier « Calligraphie gothique » Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire OT SULLY-SUR-LOIRE Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire

Atelier « Calligraphie gothique » Saint-Benoît-sur-Loire, 16 février 2023, Saint-Benoît-sur-Loire OT SULLY-SUR-LOIRE Saint-Benoît-sur-Loire. Atelier « Calligraphie gothique » 55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

2023-02-16 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-16 16:30:00 16:30:00 Saint-Benoît-sur-Loire

Loiret Saint-Benoît-sur-Loire 3 EUR 3 – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – Tels des moines copistes, les enfants écrivent au calame leur nom en lettres gothiques. – Dès 7 ans – belvedere@valdesully.fr +33 2 34 52 02 45 CC VAL DE SULLY – LE BELVEDERE

Saint-Benoît-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Saint-Benoît-sur-Loire Adresse 55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret OT SULLY-SUR-LOIRE Ville Saint-Benoît-sur-Loire OT SULLY-SUR-LOIRE Saint-Benoît-sur-Loire lieuville Saint-Benoît-sur-Loire Departement Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire OT SULLY-SUR-LOIRE Saint-Benoît-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire-ot-sully-sur-loire-saint-benoit-sur-loire/

Atelier « Calligraphie gothique » Saint-Benoît-sur-Loire 2023-02-16 was last modified: by Atelier « Calligraphie gothique » Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 16 février 2023 55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret OT SULLY-SUR-LOIRE Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Loiret Saint-Benoît-sur-Loire

Saint-Benoît-sur-Loire OT SULLY-SUR-LOIRE Saint-Benoît-sur-Loire Loiret