Rumilly Notre histoire Musée de Rumilly Haute-Savoie, Rumilly Atelier calligraphie en famille Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rumilly

Atelier calligraphie en famille Notre histoire Musée de Rumilly, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rumilly. Atelier calligraphie en famille

Notre histoire Musée de Rumilly, le samedi 18 septembre à 16:00

Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de calligraphie. Pendant cette initiation, apprenez à manier différents outils, testez différentes techniques pour former les lettres et redécouvrez le plaisir de tracer les caractères à la main. Chaque participant repartira avec une création originale et unique.

Reservation conseillée

Atelier calligraphie en famille Notre histoire Musée de Rumilly 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Rumilly Autres Lieu Notre histoire Musée de Rumilly Adresse 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Rumilly lieuville Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly