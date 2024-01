Atelier calligraphie chinoise Médiathèque municipale Batz sur mer, samedi 10 février 2024.

Pour célébrer le nouvel an chinois qui débute ce samedi 10 février sous le signe du dragon, la médiathèque vous invite à participer en famille à un atelier de calligraphie chinoise, animé par Françoise DESAGNAT de l’association YANG ZI, pour rencontrer cet animal fabuleux.

Le dragon chinois, comme celui des autres cultures asiatiques est une force forcément ambivalente, mais principalement bienveillante garant de l’ordre « cosmique », il symbolise à travers les âges, la vie, la croissance et le pouvoir.

Dans un premier temps une histoire sera projetée et racontée aux enfants et à tous les curieux qui souhaitent en savoir plus long* (*en mandarin, le caractère 龙 qui signifie dragon se prononce [long]).

Puis un atelier calligraphie sera proposé afin d’apprendre à manier pinceau et encre de Chine.

>> À partir de 7 ans. Inscription indispensable.

Renseignements et inscriptions :

Médiathèque municipale / 11 rue de la Plage / 02.40.23.89.51. / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr / https://mediatheque.batzsurmer.fr

