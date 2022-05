Atelier calligraphie Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 14 mai 2022 15:00, Saint-Riquier.

Initiez-vous à la calligraphie en écrivant à la manière des moines.

Dans le cadre de la sortie du livre de Céline Ghys s’intitulant _Le Manuscrit perdu de Saint-Riquier_, l’équipe médiation du centre culturel vous propose de partir sur les traces de Nithard, le petit-fils de Charlemagne et ancien comte-abbé de Saint-Riquier. Celui-ci est considéré comme le premier écrivain en pré-français. On lui doit notamment l’écriture du Serment de Strasbourg !

Ainsi, l’atelier calligraphie invite petits et grands à vous mettre dans la peau de cet illustre personnage.

Au coeur des anciens scriptoriums, il vous sera proposé d’écrire à la manière des moines, en utilisant l’écriture gothique de l’époque et en écrivant à l’aide d’une plume.

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye de près de 1400 ans d’histoire. Propriété du Conseil départemental de la Somme depuis 1972, elle accueille aujourd’hui un centre culturel qui a pour vocation d’être un point de convergence des disciplines et de promouvoir la création contemporaine, tous secteurs artistiques confondus.

L’équipe du centre propose également une saison culturelle de spectacles riche et variée. Concerts, théatre, One Man Show, évènements culturels, et bien d’autres activités liées au monde du spectacle.

http://www.abbaye-saint-riquier.fr/

Parking Free entrance – Possibility of registration Saturday 14 May, 15:00

On the slopes of the Somme Valley stands a majestic abbey of nearly 1400 years of history. Owned by the Conseil départemental de la Somme since 1972, it is now home to a cultural centre whose vocation is to be a point of convergence of disciplines and to promote contemporary creation, all artistic sectors combined. The centre team also offers a rich and varied cultural season of shows. Concerts, theaters, One Man Show, cultural events, and many other activities related to the performing world. hearing impairment;visual impairment

En el marco de la salida del libro de Céline Ghys titulado El manuscrito perdido de Saint-Riquier, el equipo mediador del centro cultural le propone partir sobre las huellas de Nithard, el nieto de Carlomagno y antiguo conde-abad de Saint-Riquier. Se le considera el primer escritor en francés. ¡Se le debe, en particular, la escritura del Juramento de Estrasburgo! Así, el taller de caligrafía invita a niños y adultos a ponerse en la piel de este personaje ilustre. En el corazón de los antiguos scriptoriums, se le propondrá escribir a la manera de los monjes, utilizando la escritura gótica de la época y escribiendo con una pluma.

Entrada libre – Posibilidad de inscripción Sábado 14 mayo, 15:00

Place de l’église 80135 Saint-Riquier 80135 Saint-Riquier Hauts-de-France