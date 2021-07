Thue et Mue Thue et Mue Calvados, Thue et Mue Atelier : calligrammes Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue

Atelier : calligrammes Thue et Mue, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Thue et Mue. Atelier : calligrammes 2021-07-21 15:30:00 – 2021-07-21 17:30:00 rue du 7 juin Salle des fêtes de Putot en Bessin

Thue et Mue Calvados Le Voyage Immobile, bibliothèque de Putot en Bessin, propose un atelier d’initiation au calligramme.

Choisissez ou créez un texte, prenez un dessin en lien avec les mots, écrivez-les en suivant le tracé…

Informations pratiques :À partir de 7ansGratuitInscription obligatoire au 02.31.80.72.07 ou par mail putot-bibliotheque@thueetmue.fr

Source : bibliothèques Caen la Mer Le Voyage Immobile, bibliothèque de Putot en Bessin, propose un atelier d’initiation au calligramme. Choisissez ou créez un texte, prenez un dessin en lien avec les mots, écrivez-les en suivant le tracé….. putot-bibliotheque@thueetmue.fr +33 2 31 80 72 07 Le Voyage Immobile, bibliothèque de Putot en Bessin, propose un atelier d’initiation au calligramme.

Choisissez ou créez un texte, prenez un dessin en lien avec les mots, écrivez-les en suivant le tracé…

Informations pratiques :À partir de 7ansGratuitInscription obligatoire au 02.31.80.72.07 ou par mail putot-bibliotheque@thueetmue.fr

Source : bibliothèques Caen la Mer dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Thue et Mue Étiquettes évènement : Autres Lieu Thue et Mue Adresse rue du 7 juin Salle des fêtes de Putot en Bessin Ville Thue et Mue lieuville 49.21169#-0.54113