Atelier calligramme

La Sabline – Médiathèque, le mercredi 23 mars

16:30

Venez écrire un poème en calligramme. La forme deviendra un dessin en rapport avec le sujet d’un texte choisi, ou que vous avez écrit, en lien avec le thème du printemps de poètes : l’Ephémère.

Entrée gratuite / Sur inscription

Tout public à partir de 6 ans / Sur inscription
La Sabline – Médiathèque
21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

2022-03-23T16:30:00 2022-03-23T17:30:00

