Versailles Maison de quartier Chantiers Versailles, Yvelines Atelier Calendrier de l’Avent Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier Calendrier de l’Avent Maison de quartier Chantiers, 20 novembre 2021, Versailles. Atelier Calendrier de l’Avent

Maison de quartier Chantiers, le samedi 20 novembre à 14:00

En cette fin d’année, la maison de quartier Chantiers, en collaboration avec l’ACM Famille propose un atelier manuel. Installez vos surprises et repartez avec pour les découvrir (ou les déguster) en attendant l’arrivée du Père-Noël. Faire son calendrier en mode “Do it yourself”‘ Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Chantiers Adresse 6, rue Edme Frémy versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Chantiers Versailles