Visite réservée aux scolaires Atelier Calder Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saché Visite réservée aux scolaires Atelier Calder Saché, 15 septembre 2023, Saché. Visite réservée aux scolaires Vendredi 15 septembre, 09h00 Atelier Calder Inscription obligatoire – Nombre de places limité Présentation et découverte de l’Atelier Calder :

Des visites présentant l’histoire de ce lieu : qui était Alexander Calder ?

Pourquoi ce sculpteur américain s’est installé à Saché? …

Aujourd’hui l’Atelier Calder accueille en résidence des artistes, pourquoi les artistes viennent ici? Comment fonctionne une résidence ? …

En complément de la visite du site des ateliers seront proposés. Atelier Calder 12 Route du Carroi 37190 Saché Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 29 29 http://www.atelier-calder.com [{« type »: « email », « value »: « residence@atelier-calder.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247452929 »}] Ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, entièrement conçu par l’artiste au début des années 60, il est aujourd’hui dédié à la création contemporaine puisqu’il a pour vocation l’accueil d’artistes en résidence. Les artistes accueillis pour une période de trois mois, y produisent des œuvres qui sont ensuite exposées dans des musées, monuments historiques, centres d’art…

Aujourd’hui, l’Atelier Calder favorise la création artistique en accueillant des artistes en résidence de toutes nationalités pour une période de trois mois. A la fin de chaque résidence, une visite d’atelier est proposée présentant les projets réalisés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00 (c) L’Atelier Calder à Saché photo Guillaume Blanc Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saché Autres Lieu Atelier Calder Adresse 12 Route du Carroi 37190 Saché Ville Saché Departement Indre-et-Loire Age min 6 Age max 10 Lieu Ville Atelier Calder Saché

Atelier Calder Saché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sache/