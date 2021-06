Paris Flamenco en France Paris Atelier Cajón Flamenco Flamenco en France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Cajón Flamenco Flamenco en France, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 16h à 18h

payant

Après une année quasi entière d’interruption, Isidoro Fernandez Roman reprend ses ateliers de percussion flamenco le dimanche après-midi, dans le respect des consignes sanitaires ! Un dimanche par mois, Isidoro Fernandez Roman vous propose un atelier pour pratiquer le cajón, percussion emblématique du flamenco. L’atelier est destiné à tous les niveaux. Le cajón est un instrument de musique inventé au Pérou au XVIIIème siècle, conçu à partir de caisses servant à la cueillette ou la pêche. Il n’est apparu que dans les années 70 dans le flamenco, lorsque Paco de Lucia et son percussionniste Ruben Dantas le ramenèrent d’Amérique Latine au cours d’une tournée. Dès lors, c’est un instrument que l’on rencontre dans la plupart des spectacles de flamenco. Il accompagne autant la danse, la guitare que le chant. Il est présent également dans les juergas, les réunions de musiciens et aficionados pratiquant le flamenco ensemble. Il a pris une grande ampleur en Espagne et dans d’autres pays et a été adopté par d’autres styles musicaux. Cela fait plus de 20 ans qu’Isidoro Fernandez Roman, originaire de Jerez de la Frontera le pratique et l’enseigne. Il donne également des cours de compás à Flamenco en France. Il a développé une méthode qui combine la technique de l’instrument avec l’apprentissage des différents rythmes flamencos. Les objectifs sont : – l’étude du système traditionnel du compas ainsi que des notions de solfège rythmique pour débuter, – l’acquisition progressive des fonctions et autonomie de chaque main, l’une marquant le temps, l’autre le contre-temps à travers des exercices. SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES RESTRICTIONS INSCRIPTIONS : directement auprès d’Isidoro Fernandez Roman au 06 11 99 15 25 ou par mail : isidoro.fernandez43@gmail.com OÙ ACHETER UN CAJON EN RÉGION PARISIENNE ? Woodbrass : https://www.woodbrass.com La Baguetterie : http://www.labaguetterie.fr Natur’Concept (cajon en carton pliable) : https://naturconcept24.wixsite.com Animations -> Atelier / Cours Flamenco en France 33 rue des Vignoles Paris 75020

9 : Buzenval (262m) 2 : Avron (345m) Porte de Montreuil

Contact :Flamenco en France 0143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis 0611991525 isidoro.fernandez43@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Musique

Date complète :

2021-06-27T16:00:00+02:00_2021-06-27T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Flamenco en France Adresse 33 rue des Vignoles Ville Paris lieuville Flamenco en France Paris