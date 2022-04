Atelier “Cailloux tous choux” Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Atelier “Cailloux tous choux” Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 27 avril 2022, . Atelier “Cailloux tous choux” Musée & Jardins Cécile Sabourdy

2022-04-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-27 17:00:00 17:00:00 Visite + atelier 6€/participant (sauf exception)

Accompagnateur 5.50€ (place offerte pour les accompagnants à partir du 2ème atelier réservé ; possibilité de laisser les enfants le temps de l’animation) Cailloux tous choux

Mercredi 27 avril de 15h à 17h

Inspire-toi d’Alain Lacoste pour créer tes propres pions de jeux en personnalisant des cailloux multiformes.

> de 6 à 17 ans

6€/personne Visite + atelier 6€/participant (sauf exception)

Accompagnateur 5.50€ (place offerte pour les accompagnants à partir du 2ème atelier réservé ; possibilité de laisser les enfants le temps de l’animation) dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville