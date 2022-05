Atelier Cagoules Les Fileuses Le Poulpe Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 4 mai au mercredi 11 mai à Le Poulpe

Atelier de confection de cagoules avec Les Fileuses pour le carnaval Ô les Masques prévu pour le 21 mai. Participation au deux ateliers. Afin de créer une belle marée de personnes cagoulées, Le Poulpe et les Fileuses vous invitent à participer aux deux ateliers en mai prochain. Tous les tissus, matériels de couture, machine à coudre et pièce spéciales sont fournies par la ressourcerie. Venez avec toutes vos idées et votre énérgie pour créer des visages qui décalent de nos images trop connues, trop vues.

Prix conseillé 10 euros.

Atelier de confection de cagoules avec Les Fileuses; Le Poulpe 4 rue d’Oran, 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T17:00:00

