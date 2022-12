Atelier cadres à tisser Sauveterre-de-Guyenne, 21 décembre 2022, Sauveterre-de-Guyenne .

Atelier cadres à tisser

1 Rue Lafon Maison des artisans Sauveterre-de-Guyenne Gironde Maison des artisans 1 Rue Lafon

2022-12-21 – 2022-12-21

Maison des artisans 1 Rue Lafon

Sauveterre-de-Guyenne

Gironde

EUR 10 Petits et grands, venez créer votre petit tissage à partir de matière diverses : laines, cotons, tissus, cartons imprimés etc. Une fois le cadre fermé à l’arrière, le tissage ne pourra plus se défaire. Une belle décoration à garder pour soi ou à offrir sous le sapin. Enfants seuls à partir de 6 ans. Les matières sont fournies.

+33 6 26 57 59 05 Les ateliages

Les Ateliages

