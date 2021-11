Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Atelier cadre dans le cadre Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Dans le cadre de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent En s’inspirant des motifs rencontrés pendant la visite, et des ouvrages jouant sur la superposition de cadres décoratifs, les participants créeront leur propre cadre décoratif qui reprendra des motifs inspirés des œuvres de l’exposition et leur inspiration du groupe. Chacun pourra repartira avec sa création personnelle à l’issue de l’atelier. Atelier parents-enfants (présence d’un adulte obligatoire) A partir de 3 ans Tarif : 2,65 € par personne Durée 1h Mercredi 12 janvier 14h00 Dimanche 13 mars 14h00 Mercredi 16 mars 14h00 Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Renseignements : 03 59 63 43 53

En s’inspirant des motifs rencontrés pendant la visite, les participants créeront leur propre cadre qui reprendra des motifs inspirés des œuvres de l’exposition et leur inspiration du groupe. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

