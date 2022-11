Atelier : cabaret sciences autour des piles et de leur (ré)emploi ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier : cabaret sciences autour des piles et de leur (ré)emploi ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 30 novembre 2022, Paris. Le mercredi 30 novembre 2022

de 16h30 à 18h00

. gratuit https://mairie11.paris.fr/pages/revisons-ensemble-le-plan-climat-energie-de-paris-22311 Rejoignez la mairie du 11e arrondissement autour d’un atelier-discussion consacré à l’énergie ! Rendez-vous le 30 novembre à 16h30 L’association Électrocycle et les ateliers de Sacha vous invite à un atelier-discussion autour de l’énergie et à une séance de test de vos piles usagées grâce à une station diagnostic de pile. Cette « station diagnostic » sera installée pour une durée d’un mois à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. Plus d’infos et le formulaire d’inscription sur le site de la mairie du 11e ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8 rue du Général Renault 75011 Paris Contact : https://mairie11.paris.fr/pages/revisons-ensemble-le-plan-climat-energie-de-paris-22311 https://mairie11.paris.fr/pages/revisons-ensemble-le-plan-climat-energie-de-paris-22311

DTEC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne Adresse 8 rue du Général Renault Ville Paris lieuville Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Departement Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier : cabaret sciences autour des piles et de leur (ré)emploi ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne 2022-11-30 was last modified: by Atelier : cabaret sciences autour des piles et de leur (ré)emploi ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne Maison de la Vie Associative et Citoyenne 30 novembre 2022 Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Paris

Paris Paris