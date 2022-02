Atelier « cabane vivante » et « sucettes » – La Ferme aux 5 saisons Flamanville Flamanville Catégories d’évènement: Flamanville

Atelier « cabane vivante » et « sucettes » – La Ferme aux 5 saisons Flamanville, 16 février 2022, Flamanville. Atelier « cabane vivante » et « sucettes » – La Ferme aux 5 saisons Flamanville

2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-16

Flamanville Manche Flamanville Retroussez vous les manches, à 14h, Antoine vous fera découvrir la magie de la fabrication d’un cabane en osier , puis fabrication de sucettes à la crème et petits contes avec François avant de déguster le petit goûter des produits de la ferme (à partir de 6 ans) Réservations au 0668003980

12€/enfant et 10€/adulte

