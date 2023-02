Présentation de céramiques ATELIER C PARIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Présentation de céramiques ATELIER C PARIS, 31 mars 2023, Paris. Présentation de céramiques 31 mars – 2 avril ATELIER C PARIS Céramique ATELIER C PARIS 123 Avenue Daumesnil Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France Samedi 1er & dimanche 2 Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art l’atelier C est heureux de vous accueillir pour découvrir le métier d’artisan d’art céramiste. – Des démonstrations de tournage sur place sans RDV.

– Présentation et exposition d’une collection de céramiques sur place.

– Exposition d’une gamme de céramiques réalisée en porcelaine au tournage et au modelage.

– Une collection d’art de la table, des luminaires, et des pièces décoratives ” Les Méduses” .

