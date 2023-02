Visite atelier restauration de tableaux & oeuvres polychromes C. Gadeyne Atelier C. Gadeyne Féron Catégories d’Évènement: Féron

Visite atelier restauration de tableaux & oeuvres polychromes C. Gadeyne Atelier C. Gadeyne, 1 avril 2023, Féron. Visite atelier restauration de tableaux & oeuvres polychromes C. Gadeyne 1 et 2 avril Atelier C. Gadeyne Découverte de la conservation/ restauration de tableaux Atelier C. Gadeyne 7, rue de Sains, résidence la Ferme du Centre 59610 FERON Féron 59610 Nord Hauts-de-France Portes ouvertes Journées Européennes des Métiers d’Art (01 et 02 Avril 2023) Découverte de la conservation / restauration de tableaux au travers de différentes étapes de travail. Décrassage simple de l’œuvre (face et revers) , pose et retrait d’un papier de protection sur la couche picturale, déposition de la toile, aplanissement des bords de tension de l’œuvre, des déchirures, reprise de déchirures,consolidation du support, pose de bandes de tension, cartonnage de l’œuvre, retrait d’une ancienne restauration, refixage de la matière picturale, rentoilage / doublage, remise en tension sur châssis, allégement du vernis, retrait des repeints, vernissage, mastic, tons de fond, retouche, bordage, changement de châssis… Photos, explications, …

Travail et démonstration sur place si possible. Présentation également de créations. Sur réservation uniquement.

