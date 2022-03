Atelier “Bzzz…Laissons les p’tits tranquilles !” Merlieux-et-Fouquerolles, 7 mai 2022, Merlieux-et-Fouquerolles.

Atelier “Bzzz…Laissons les p’tits tranquilles !” Merlieux-et-Fouquerolles

2022-05-07 – 2022-05-07

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Merlieux-et-Fouquerolles

Rendez-vous le samedi 7 mai de 10h00 à 12h00 à Chauny et le mardi 10 mai de 14h00 à 16h00 à Anizy-le-Grand pour un atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne.

Pucerons, cochenilles, puces, poux, microbes… et hop un coup de pschitt ! Mais de quoi sont faits ces produits ? Sont-ils moins dangereux que ceux utilisés en agriculture ? Vous découvrirez et fabriquerez des solutions alternatives pour repousser les bestioles et les plantes indésirables et désinfecter sa maison sans nuire à sa santé et son environnement.

Ces ateliers sont organisés et animés dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur. Merci de prendre en compte le fait qu’un pass sanitaire (certificat de vaccination, certificat de rétablissement ou test négatif) sera nécessaire pour pouvoir y participer

Lieu exact communiqué à l’inscription au 03 23 80 03 02 ou par mail contact@cpie-aisne.com

contact@cpie-aisne.com +33 3 23 80 03 02

CPIEAISNE

Merlieux-et-Fouquerolles

