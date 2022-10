Fin de chantier agence d’architecture Atelier Buzenval / Atelier Barbey Atelier Buzenval – Atelier Barbey L’AAAB, 15 octobre 2022, Paris.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture

Atelier Buzenval – Atelier Barbey L’AAAB 67 rue de Buzenval 75020 Paris Quartier de Charonne Paris 75020 Île-de-France Rez-de-chaussé sur rue

https://barbey-architecture.com/ https://www.instagram.com/atelierbuzenval/ L’Atelier Buzenval ouvrira fin octobre, le chantier se termine actuellement, le mobilier les agencements et les fournitures sont le fruit de recyclage.

Fin dechantier /// Agences d’architecture /// lieu l’Atelier Buzenval /// Atelierparticipatif. L’Atelier d’Architecture A.Barbey ( L’AAAB ) vous propose une visite de fin de chantier avant l’ouverture du lieu l’Atelier Buzenval futur lieu collectif d’agence.

TraceCarbone : Ce chantier de petite échelle a été mené avec une démarche de réemploi, recyclage et de sourcing pour un chantier à empreinte carbone minimisé. Le mobilier et les agencements sont le fruit de recherche et sourcing pour l’utilisation d’objets et de matériaux recyclés (moquette, carreaux, meubles de cuisine…) Les tables de travail sont des panneaux de strate massif constitué de kraft recyclé et ont 25 d’usage.

Le sol d’origine en carreaux de ciment a été redécouvert lors de la rénovation, les poutres ont retrouvé leur patine d’origine, une esthétique de la frugalité enressort.

Assainir /ventiler / isoler : L’ensemble des vitrages du local ont été changés pour des raisons d’économie d’énergie. Unsystème de chauffage, de ventilation et d’assainissement du local a été mis enplace. Dans ce process les murs de cave ont été purgés et enduits à la chaux ; l’apport de la lumière naturelle a été mis en place par des dalles en verre au sol. Ce projet est issu d’une collaboration de Prinvault architectes et de l’atelier d’Architecture Aurélie Barbey.

L’Atelier Buzenval ouvrira au 1er novembre et sera ouvert à d’autres agence en besoin d’espace. Des expositions et petits évènements sont à venir courant 2023. Profitant d’une vitrine sur rue, le lieu s’offre comme support à exposer, un lieu de travail et vitrine de démonstration.

Au plaisir de vous rencontrer entre deux cartons.

Aurélie Barbey



