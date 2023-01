Atelier Bulles Créances Créances Créances Catégories d’Évènement: Créances

Manche

Atelier Bulles Créances, 25 janvier 2023, Créances Créances. Atelier Bulles 105 rue des Ecoles Créances Manche

2023-01-25 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-25 17:00:00 17:00:00 Créances

Manche Créances Cycle de 3 ateliers BD pour les enfants, de 6 à 12 ans, animés par Isabo Ritz.

Au programme : création d’une BD sur la peur.

Gratuit, sur inscription.

Penser à apporter une règle. Cycle de 3 ateliers BD pour les enfants, de 6 à 12 ans, animés par Isabo Ritz.

Au programme : création d’une BD sur la peur.

Gratuit, sur inscription.

Penser à apporter une règle. bibliothequecreances@orange.fr +33 2 33 07 82 64 https://creances.bibli.fr/ Créances

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Créances, Manche Autres Lieu Créances Adresse 105 rue des Ecoles Créances Manche Ville Créances Créances lieuville Créances Departement Manche

Créances Créances Créances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creances-creances/

Atelier Bulles Créances 2023-01-25 was last modified: by Atelier Bulles Créances Créances 25 janvier 2023 105 rue des Ecoles Créances Manche Créances Créances, Manche manche

Créances Créances Manche