Atelier buissonnier 2-5 ans – Découverte de la pédagogie par la nature

2022-09-21

2022-09-21 – 2022-09-21

35530 Noyal-sur-Vilaine Participez à des activités nature dans le bois de Papi Jean ! Atelier par Nadège Lécrivain, animatrice nature de Humeur Nature. Au fil des saisons et du temps, venez jouer, bricoler, créer, grimper, expérimenter, découvrir et explorer en forêt.

Profitez de vous ressourcer et de vous reconnecter avec la Nature ! Parmi les propositions d’activités, différentes au fil des saisons :

– cuisine de gadoue (gâteaux, soupes et autres),

– activités de motricité fine (guirlande de feuilles, transvasement…),

– cabanes, land art,

– lecture, grands jeux (cache-cache, sardines, …), jeux libres,

– découverte de la faune et de la flore du lieu, jardinage, éveil des sens, …

Des comptines et/ou histoires sur la nature auront lieu également. Tarifs :

– 130,00 € / an (les 10 séances)

– 15,00 € / séance / enfant Prévoir des vêtements qui ne craignent rien et adaptés à la météo.

Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents/leurs adultes accompagnateurs. 12 enfants maximum/6 minimum. Gratuit pour les adultes. contact@papi-jean.com +33 6 34 04 13 97 https://www.papi-jean.com/ Chez Papi Jean 22 Lieu-dit Les Malleries Noyal-sur-Vilaine

