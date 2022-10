Atelier – Bûche de Noël au chocolat

2022-12-10 – 2022-12-10 EUR Réalisation d’une bûche de Noël au chocolat. INFOS PRATIQUES : L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû. Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr dernière mise à jour : 2022-10-13 par

