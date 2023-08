Visite libre de l’atelier Bruno Galvin Atelier Bruno Galvin Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Visite libre de l’atelier Bruno Galvin Atelier Bruno Galvin Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Visite libre de l’atelier Bruno Galvin 16 et 17 septembre Atelier Bruno Galvin Ouverture de l’atelier de l’artiste peintre Bruno Galvin qui a fait de l’aquarelle le médium privilégié pour représenter les paysages lémaniques Atelier Bruno Galvin 12, avenue de Saint-Disdille, Vongy 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

