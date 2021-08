Atelier brunch pour les enfants avec Alexandre Da Silva et Elise Chauvin Centre Chorégraphique National d’Orléans, 13 novembre 2021, Orleans.

Samedi 13 novembre de 11h à 13h avec Alexandre Da Silva et Elise Chauvin au CCNO pour les enfants à partir de 6ans Le terme « possitopie » est le parfait opposé du mot «dystopie». Une possitopie est une histoire des possibles, le récit imaginaire d’un monde qui tend vers la lumière. L’atelier Brunch des Possitopies est un atelier corps et voix autour des principes de _Chêne Centenaire_. Alexandre Da Silva Parallèlement à des études de Lettres, Alexandre poursuit sa formation au CNDC d’Angers. Son parcours d’interprète le conduit à rencontrer diverses esthétiques notamment en travaillant avec Sylvie Pabiot, Jonathan Schatz, Manolie Soysouvanh et Matthias Poisson, Geisha Fontaine et Pierre Cottreau, Yuval Pick, Perrine Valli, les gens d’Uterpan, Joanne Leighton, Arthur Perole,Thibaud Le Maguer, Mylène Benoit et Catherine Contour. Il coécrit Simulation(s), performance autour de l’image, et suit parallèlement le programme Transforme à l’abbaye de Royaumont où émerge le projet Migration(s). Il crée ensuite Monuments en partenariat avec le CAC Brétigny et Fragments pour le lancement de 13/13. Elise Chauvin est une chanteuse d’opéra qui se consacre depuis des années à la création. Elle se produit régulièrement sur des scènes internationales et européennes. Par ailleurs elle accompagne régulièrement des comédiens, des danseurs dans le travail de la voix. _La voix est une matière qui nous est propre, un instrument intime. Elle nous permet de communiquer, d’exprimer par des sons, par des chants ou par les mots. Je vous propose un atelier autour de la voix, de son corps et de l’espace. Comment reconnaître cette voix qui est la nôtre, comment faire chanter notre corps._

10€

Atelier le samedi 13 novembre de 11h à 13h, avec Alexandre Da Silva et Elise Chauvin, collaborateur·trice·s artistiques de “Chêne Centenaire” de Marion Carriau et Magda Kachouche, au CCNO

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



