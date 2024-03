Atelier Brunch Mézières-en-Brenne, jeudi 15 août 2024.

Dimanche

Dimanche ou jour férié, c’est le brunch roi !

La possibilité de cuisiner, la tête encore dans les nuages, les yeux qui pétillent devant les plats d’un brunch généreux, que l’on vient préparer et déguster ! Que ce soit en mode cookcooning près de la cuisinière à bois ou autour d’une tablée au soleil

L’esprit brunch du Sanglier Hirsute, c’est cet esprit buffet fleuri, un mélange de sucré et de salé, de petites choses ludiques et appétissantes à grignoter pour un repas complet de saison confectionné ensemble où chacun piochera, à sa guise, en sirotant un mimosa revisité.

À chaque saison, son menu, ici tout est envisageable, même si les pancakes, brioches, babka , et les oeufs sont les stars du brunch, on ne fait pas l’impasse sur les fruits et légumes frais en jus, carpaccio, ou salade….. et on aime beaucoup sortir des sentiers battus!

Cet atelier vous permet de découvrir recettes très gourmandes pour confectionner de succulents brunchs veggy, revoir votre petit déjeuner quotidien ou préparer de savoureux goûter. 5050 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 11:00:00

fin : 2024-08-15 15:00:00

11 Rue de l’Ouest

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Atelier Brunch Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2024-03-03 par Destination Brenne