Calvados Datakidz Création vous propose un atelier Bruits et Cinéma permettant au jeune public de prendre conscience de l’importance du son au cinéma et de la façon dont celui-ci oriente notre lecture de l’image.

A partir d’une séquence muette, les enfants accompagnés de l’intervenant inventent leur propre bande son : expérimentation d’objets sonores, petits instruments, voix, doublage… Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, ça va dzoinger, frifrotager et crisstoulasser dans tous les sens.

Gratuit – Pour les enfants de 6 à 12 ans

Mercredi 1er mars 2023 – deux séances à 10h30 et à 15h. (Durée de l’atelier : 2h – 8 enfants max. par séance).

brettevillelorg-mediatheque@thueetmue.fr +33 2 31 80 47 07

