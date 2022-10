Atelier bruitages pour les 7-14 ans

Atelier bruitages pour les 7-14 ans, 4 novembre 2022, . Atelier bruitages pour les 7-14 ans



2022-11-04 – 2022-11-04 Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque de Lannion organise une initiation au monde du bruitage pour les 7-14 ans, sur inscription, 12 places. – Projection du film « Le monde secret du bruitage » Daniel Jewel / Grande-Bretagne / 2014 / 13’21’’ – Suivie d’un atelier bruitages : Mais comment on bruite ? avec quel matériel ? Passons à la pratique ! Les participants vont apprendre à bruiter eux-mêmes un extrait de documentaire. Il faut pour cela choisir le bon accessoire parmi la multitude d’objets présents dans la valise, tester, recommencer, parfois changer d’idée. C’est l’occasion de se demander aussi si l’on bruite tous les films de la même manière, si l’on met le même sens dans le bruitage d’une fiction, d’un film d’animation ou d’un documentaire. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville