Atelier bruitage Pouillon, 22 janvier 2023, Pouillon .

Atelier bruitage

Salle de cinéma Pouillon Landes

2023-01-22 – 2023-01-22

Pouillon

Landes

EUR 5 Tu as au moins 6 ans ? Vien découvrir comment est créé le bruitage au cinéma et jouer au bruiteur avec Damien de l’association Du cinéma plein mon cartable. Atelier compris dans le prix de l’entrée. Sur inscription au 06 73 66 85 14 ou à dcpmcitinerant@gmail.com.

L’atelier sera suivi de la projection du film d’animation Ernest et Célestine : le voyage en Charabie.

Tu as au moins 6 ans ? Vien découvrir comment est créé le bruitage au cinéma et jouer au bruiteur avec Damien de l’association Du cinéma plein mon cartable. Atelier compris dans le prix de l’entrée. Sur inscription. Atelier suivi de la projection du film d’animation Ernest et Célestine.

+33 6 73 66 85 14 Cinéma Imag’In

© Imag’in

Pouillon

dernière mise à jour : 2023-01-02 par