Paris Atelier bruitage de cinéma : les films de SF Médiathèque Hélène Berr Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Sur inscription, à partir d’un mois avant l’atelier, par téléphone, mail ou sur place Vaisseau spatial, rétrofusée, module lunaire, saut dans l’hyper-espace, paysage lunaire, désert martien…

Le cinéma de science-fiction est riche d’images, mais aussi de sons et de musiques évoquant un espace fantasmé. Cet atelier d’initiation aux techniques du bruitage vous

proposera d’explorer l’imaginaire de l’espace à travers son paysage

sonore.

Avec la bruiteuse et musicienne Laurence

White, apprenez à créer les sons emblématiques des films de science-fiction. Vous

découvrirez la malle d’un bruiteur et manipulerez ses outils pour créer la

bande-son d’un extrait de film. Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans Sur

inscription, à partir d’un mois avant

l’atelier.

Places limitées Soundcloud de Laurence White Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

