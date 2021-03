Atelier Bruicolage – Ferme-musée du Cotentin, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Sainte-Mère-Église.

Atelier Bruicolage – Ferme-musée du Cotentin 2021-07-29 16:00:00 – 2021-07-29 Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église Manche

Bouteilles plastiques, boites de conserve, tuyaux, Coudrier, Sureau, Renouée du Japon… il y a de la rencontre de matériaux !

Cet atelier « bruicolage » a pour but d’éveiller les enfants et les parents à ce qui les entoure, à tous ces matériaux que l’on jette tous les jours et à la seconde vie que l’on pourrait leur donner. Philippe Guitton fait appel à la créativité, à l’imagination, et c’est aussi l’occasion de travailler sur l’acuité. Sur réservation.

Tarif : 1.80€/pers. en plus de l’entrée au musée.

