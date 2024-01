Atelier – Broyage de végétaux Dolus-d’Oléron, samedi 16 mars 2024.

Atelier – Broyage de végétaux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:30:00

fin : 2024-03-16 13:00:00

VENEZ AVEC VOS BRANCHES ET REPARTEZ AVEC DU BROYAT !

Le broyat protègera votre sol, ralentira la pousse des mauvaises herbes et empêchera l’eau de s’évaporer. Profitez de ce service gratuit pour valoriser vos déchets verts et améliorer votre jardin !

.

Écopôle de l’île d’Oléron, Route de l’Écuissière

Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes