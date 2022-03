Atelier broyage Centre de recyclage de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Atelier broyage

le samedi 23 avril à Centre de recyclage de Saint-Médard-en-Jalles

le samedi 23 avril à Centre de recyclage de Saint-Médard-en-Jalles

Votre commune et Bordeaux Métropole s’associent pour proposer des opérations de broyage gratuites. Le principe de ces opérations est simple : vous venez avec les branches issues de la taille de vos haies, de vos arbres ou de vos arbustes, vous patientez pendant qu’ils sont réduits en petits copeaux… et vous repartez avec votre broyat prêt à l’emploi.

Entrée libre

Lors des travaux de jardinage, le volume et la masse de végétaux produits peuvent être importants. Le broyage consiste à réduire cette masse en utilisant une machine spécifique : le broyeur. Centre de recyclage de Saint-Médard-en-Jalles Avenue de touban, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-23T13:30:00 2022-04-23T16:30:00

