Atelier Brookie végétal HOBA, 5 février 2023, Paris. Le dimanche 05 février 2023

de 11h30 à 13h30

. payant 50€ par binôme parent-enfant

(à partir de 5 ans) Venez découvrir les secrets d’un brookie végétal réussi avec Douceurs Dorées ! Petits et grands, venez passer un moment de qualité en famille et apprendre à réaliser un brookie, une savante fusion entre le fondant d’un brownie et le craquant d’un cookie, sans les ingrédients habituels mais tout aussi gourmand. Déroulement de l’atelier: Présentation de la recette

Préparation de la recette

(à partir de 5 ans) A propos de la cheffe Aurélie :

Pâtissière spécialisée dans les préparations végétales depuis 4 ans, Aurélie est à la tête l’entreprise de design de gâteaux et de formation en pâtisserie Les douceurs dorées. HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-brookie-vegetal/ 0981986755 jose@hoba.paris https://hoba.paris/evenement/atelier-brookie-vegetal/

