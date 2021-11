Colombelles Médiathèque Le Phénix Calvados, Colombelles Atelier brodeuse numérique et atelier badges par l’équipe de la micro-folie Médiathèque Le Phénix Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Atelier brodeuse numérique et atelier badges par l’équipe de la micro-folie Médiathèque Le Phénix, 21 janvier 2022, Colombelles. Atelier brodeuse numérique et atelier badges par l’équipe de la micro-folie

Médiathèque Le Phénix, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00 Venez essayer la brodeuse numérique pour personnaliser votre tote-bag aux couleurs de la médiathèque. Et confectionner vos propres badges ! votre tote-bag aux couleurs de la médiathèque. Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet 14460 Colombelles Colombelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Médiathèque Le Phénix Adresse 10 rue Elsa Triolet 14460 Colombelles Ville Colombelles lieuville Médiathèque Le Phénix Colombelles