Atelier Broderie – Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues, 22 mai 2022, Salignac-Eyvigues.

Atelier Broderie – Eyrignac et ses jardins Lieu-dit Château d’Eyrignac Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues

2022-05-22 – 2022-05-22 Lieu-dit Château d’Eyrignac Eyrignac et ses jardins

Salignac-Eyvigues Dordogne

Broder sur le thème des jardins dans les jardins par un bel après-midi de Printemps. Quelle perspective

relaxante et amusante ! Eyrignac & ses Jardins renouvellent, le temps d’un après-midi, l’atelier-broderie pour

le plaisir des brodeurs et des brodeuses de tous âges et de tous niveaux, débutant, intermédiaire, confirmé. Cet

atelier est animé par les brodeuses passionnées de l’association Au Fil de la Bouriane qui transmettront leur

savoir-faire aux participants.

A vos aiguilles… brodez !

+33 5 53 28 99 71

Eyrignac et ses jardins

Lieu-dit Château d’Eyrignac Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues

