Atelier broderie en conversation La maison de la Conversation, 25 mai 2022, Paris.

Le mercredi 25 mai 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Si vous souhaitez explorer la possibilité qu’offre la broderie pour se réapproprier son corps, tout en introduisant le sujet de la reconstruction après des violences sexuelles, cet atelier est fait pour vous.

Ce moment vous permettra de lâcher prise face à vos émotions, de libérer vos paroles, d’avancer dans vos cheminements intérieurs, de sentir et de redéfinir votre corps tout en écoutant avec de la bienveillance et solidarité.

Cet atelier propose un moment et un lieu pour aborder les maux par les mots, pour échanger sur ses souffrances, ses difficultés et les différentes manières pour y mettre un terme. Il favorise la rencontre, l’expression, la mise en commun de témoignages, le retour progressif de l’estime et de la confiance en soi.

Votre participation ne se substitue en aucun cas à un suivi individuel avec un.e thérapeute.

Les deux heures se déroulent avec un temps d’accueil et d’introduction pour instaurer un climat de sérénité, un temps court de questionnement et de réflexion individuelle par l’écriture, un temps court de lecture, de prise de conscience et d’échange à la fois individuel et collectif, un temps court pour se recentrer dans le corps par de l’ancrage et un temps long d’expression créative par la broderie sur un tee-shirt.

Bien sûr, chaque participant.e est libre de choisir son degré d’implication. Vous pouvez écrire, parler, simplement observer.

Lucie Chaptal de We Made Together sera la facilitatrice et la modératrice de l’atelier.

La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://my.weezevent.com/atelier-broderie-en-conversation?fbclid=IwAR0D2owW34k0fk3zwGQ0jxvOD4FjRuddwWm42mzr_qd89HRUv7adZJ_d5Mw

MDC