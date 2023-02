Dans les secrets de la Broderie d’Art…. Atelier Broderie d’art Florence Tragus Coye-la-Forêt Catégories d’Évènement: Coye-la-Forêt

Dans les secrets de la Broderie d’Art…. Atelier Broderie d’art Florence Tragus, 27 mars 2023, Coye-la-Forêt. Dans les secrets de la Broderie d’Art…. 27 mars – 2 avril Atelier Broderie d’art Florence Tragus Découverte des techniques de la Broderie d’Art Atelier Broderie d’art Florence Tragus 28 avenue de la gare 60580 Coye la forêt Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France Je suis ravie de vous ouvrir mon studio de création à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Vous découvrirez ma relation aux matières traditionnelles (fils, paillettes, soie) et aux matières naturelles qui sont un prétexte à servir la broderie contemporaine. Ainsi, vous découvrirez également mon rapport aux couleurs, reliefs, courbes pour parvenir à un style élégant, raffiné à la française qui se retrouvent dans toutes les broderies que j’effectue. Des broderies pouvant s’appliquer tant sur un vêtement, que des chaussures ou des sacs. Des broderies qui se découvrent sous forme de broches et dont vous assisterez à leur création.

Du croquis jusqu’à l’élaboration de l’échantillon réalisé à partir d’un choix étudié de matières pour parvenir à la broche en grandeur nature. Un travail minutieux, soigné qui met en exergue les techniques méticuleuses de la broderie haute-couture où l’on ne voit pas ce que l’on brode, l’endroit se trouvant de l’autre côté du travail effectué.

Ce sera pour moi l’occasion de répondre avec plaisir à vos questions et de vous proposer mon savoir-faire à la commande décliné dans une large gamme de colliers, manchettes, broches et vêtements brodés.

L’inscription au 06 83 36 08 48 est obligatoire afin de garantir à tous, le temps et l’espace nécessaires pour profiter des broderies exposées.

