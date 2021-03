Paris Centre Paris Anim' Pina Bausch ex Montgallet Paris ATELIER : BRODERIE CUSTOMISATION Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet Paris Catégorie d’évènement: Paris

ATELIER : BRODERIE CUSTOMISATION Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet, 3 avril 2021-3 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 avril 2021

de 14h à 17h

payant

Apprenez des techniques simples pour broder rapidement un motif ou dessin sophistiqué sur votre vêtement préféré Dans le cadre de notre festival de l’Artisanat, l’atelier de broderie vous apportera, pas à pas, des techniques simples pour broder rapidement un motif ou dessin sophistiqué sur votre vêtement préféré. Tout le matériel est fourni sauf le vêtement que vous souhaitez broder. Samedi 3 avril 2021

14h – 17h 5€ /atelier Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet 4, passage Stinville Paris 75012

8 : Montgallet (103m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (389m)

Contact :CPA Pina Bausch 01.43.41.47.87 montgallet@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/ https://fr-fr.facebook.com/pg/centremontgallet/posts/ 0143414787 montgallet@claje.asso.fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-04-03T14:00:00+02:00_2021-04-03T17:00:00+02:00

CLAJE

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Pina Bausch ex Montgallet Adresse 4, passage Stinville Ville Paris