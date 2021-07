Lille Espace le Carré Lille, Nord Atelier broderie créative sur basket, avec Caroline Pluijgers – Wundertüte Espace le Carré Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier broderie créative sur basket, avec Caroline Pluijgers – Wundertüte Espace le Carré, 31 juillet 2021, Lille. Atelier broderie créative sur basket, avec Caroline Pluijgers – Wundertüte

le samedi 31 juillet à Espace le Carré

Motifs graphiques, mots ou encore éléments végétaux, à vous de choisir pour obtenir des jolies baskets uniques, colorées et à votre images ! ! N’oubliez pas vos baskets ! A partir de 12 ans, les mineurs doivent être accompagnés pendant l’atelier. ///////////////// Samedi 31 juillet A 14h00 et à 16h30 Durée : 1h30 Réservation obligatoire : [https://voyages.lille.fr/event/ete/1980](https://voyages.lille.fr/event/ete/1980) ///////////////// L’Espace Le Carré dédie sa programmation estivale au phénomène « sneakers » et plonge les visiteurs dans l’univers de cet emblème de la culture pop. « Basket Collector » est un projet immersif qui met en scène le lien historique entre la basket et le basket. Suivez toute l’actualité de l’exposition : elc.lille.fr Facebook : Espace Le Carré Instagram : Espace Le Carré ///////////////// Des modalités d’accueil sont mises en place pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs. À l’intérieur de l’Espace Le Carré, le port du masque est obligatoire. ///////////////// Espace Le Carré 30 rue des Archives, Lille [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr) 03 62 26 08 30

Entrée gratuite sur réservation

Apprenez à personnaliser vos baskets en toile grâce à la broderie. Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T15:30:00;2021-07-31T16:30:00 2021-07-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Espace le Carré Adresse 30 rue des Archives 59000 Lille Ville Lille lieuville Espace le Carré Lille