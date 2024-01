Atelier broderie créative Centre social centre Ville Villeneuve-d’Ascq, jeudi 15 février 2024.

Jeudi 15 février 2024 de 14h à 16h au centre social Centre-Ville.

Apprenez à recouvrir trous et tâches. Dans cet atelier vous apprendrez à réaliser deux motifs originaux mêlant broderie et tissage avec Les Recoupettes.

Inscriptions

L’inscription pour les ateliers zéro déchet s’effectue sur la plateforme zéro déchet, mutualisée avec 26 autres communes de la métropole. Vous pouvez ainsi bénéficier des ateliers zéro déchet proposés par d’autres villes partenaires.

Comment faire ?

C’est simple, aller sur https://familleszerodechet.fr/ et cliquez en haut à droite sur « inscrivez vous »

Une fois les renseignements donnés, la validation de votre inscription sera faite par la ville (une fois pour toute)

Vous pourrez ensuite vous connecter (en haut à droite « connectez vous ») en renseignant votre Email et le mot de passe que vous avez crée.

Vous aurez ainsi accès au planning des ateliers zéro déchet et vous inscrire directement.

Vous pouvez vous inscrire à 3 dates d’ateliers.

Une fois inscrit, vous recevrez une demande de confirmation une semaine avant l’atelier, il faut à nouveau confirmer sinon vous serez considéré comme non inscrit !

Renseignements

Pour toute question sur cette plateforme, n’hésitez pas à contacter le service Développement durable

ddvascq@villeneuvedascq.fr

03 20 43 19 50

