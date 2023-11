Atelier broderie Boro-Sashiko, art et récup’ à la japonaise Espace CINKO Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier broderie Boro-Sashiko, art et récup’ à la japonaise Espace CINKO Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 9 ans. payant Participation : 30 € / personne ( le matériel pour un bouton recouvert sera offert) *Fournitures à apporter : un vêtement (jean, chemise, jupe ou pantalon) et des chutes de tissus à rapiécer Samedi 25 novembre 2023 à Paris : Atelier broderie Boro-Sashiko, art et récup’ à la japonaise, dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets 2023 « Boro » est une technique japonaise de broderie folklorique pour ravauder des textiles usagés, dans le genre Sashiko. À l’origine, cette sorte de broderies servait à rapiécer des vieux tissus pour renforcer leur solidité. Dans cet atelier, les participants broderont une petite pièce de tissu japonais pour réaliser une création originale. Ensuite, ils pourront rapiécer leur vêtement avec les techniques Boro-Sashiko. Découvrez l’art et la récup dans la culture japonaise !!! Date : Samedi 25 novembre 2023 de 16h à 17h30 Lieu : Espace CINKO, 12-18 passage Choiseul, 75002 Paris Participation : 30 € / personne ( le matériel pour un bouton recouvert sera offert) Plus de 9 ans, les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte. *Fournitures à apporter : un vêtement (jean, chemise, jupe ou pantalon) et des chutes de tissus à rapiécer Inscription par mail via la page CONTACT sur notre site web. Espace CINKO 12-18 passage Choiseul 75002 Paris Contact : https://associationtalachine.jimdo.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://associationtalachine.jimdo.com/

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris
Lieu Espace CINKO
Adresse 12-18 passage Choiseul
Ville Paris

