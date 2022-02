Atelier broderie 5 rue de lorraine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atelier broderie 5 rue de lorraine, 9 mars 2022, Rennes. Atelier broderie

5 rue de lorraine, le mercredi 9 mars à 14:00

Des adhérents et bénévoles du Cercle Celtique de Rennes superviseront ce stage de broderie, accessible aux débutant.e.s.

7€

Des adhérents et bénévoles du Cercle Celtique de Rennes superviseront ce stage de broderie, accessible aux débutant.e.s. 5 rue de lorraine 5 rue de lorraine rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu 5 rue de lorraine Adresse 5 rue de lorraine rennes Ville Rennes lieuville 5 rue de lorraine Rennes Departement Ille-et-Vilaine

5 rue de lorraine Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier broderie 5 rue de lorraine 2022-03-09 was last modified: by Atelier broderie 5 rue de lorraine 5 rue de lorraine 9 mars 2022 5 rue de lorraine Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine