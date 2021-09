Ferolles Palace des Salopettes Férolles Atelier bricolo Palace des Salopettes Ferolles Catégorie d’évènement: Férolles

Dans le cadre du projet du circuit vélo Petit-Pierre à Férolles et sur d’autres communes, atelier bricolo autour de l’Art Brut. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre en famille à ce chouette projet. Pour ce faire, nous récupérons vos vieux vélos dont vous ne savez plus quoi faire et que vous pourrez nous déposer les mardis soirs lors des soirées jeux. Atelier autour de l’Art Brut Palace des Salopettes 13 place de l’Église, Ferolles Ferolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T16:00:00

