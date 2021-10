Atelier Bricolivres Sigoulès-et-Flaugeac, 17 novembre 2021, Sigoulès-et-Flaugeac.

Atelier Bricolivres 2021-11-17 14:00:00 – 2021-11-17 Bibliothèque 6 Route d’Uffer

Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne Sigoulès-et-Flaugeac

Un moment de bricolage et un goûter…Découvrez tout ce qu’on peut faire avec un livre… à part le lire! Pour cet atelier, il vous est demandé d’amener de la colle et des ciseaux. Cet atelier est destiné aux enfatns entre 7 et 10 ans.

Sur inscription, le nombre de places étant limité.

+33 5 53 61 67 65

bibliothèque Sigoulès

dernière mise à jour : 2021-10-21 par